5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (14. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Zajímavou stylizaci v žánru puzzle adventur nabízí OneShot. S vaší postavou budete procházet mysteriózním světem s cílem znovu zažehnout dlouho vyhaslé slunce. A na to budete mít pouze jednu střelu.

Původní cena: 9,99 € (6,99 €)