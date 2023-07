Na iPhony dorazí za pár dní hra Too Hot to Handle 2

Ačkoli netflixová reality show Too Hot to Handle může leckomu přijít jako bizár, jde o velmi dobře sledovaný pořad. Princip této soutěže je jednoduchý. Do překrásného letoviska je napasováno celkem 14 lidí s rovnoměrným zastoupením mužů a žen. Jejich úkol je prostý, a sice s nikým nic nemít. Jelikož úkoly, večerní párty a atmosféra k podobným činům přímo vybízí, je tento úkol pro mnohé velmi složitý. Jakmile zhřeší, soutěžícím se snižuje potenciální výhra.

Už zhruba za měsíc dorazí na Netflix pátá série. V průběhu let jsme mohli být taktéž svědky několika odnoží. Jednička mezi videostreamovacími službami stihla již přijít i s hrou. Za pár dní ale na naše smartphony dorazí další, která, jak je již zvykem, bude pro předplatitele Netflixu dostupná zdarma. A na co se můžeme těšit? Ve hře se budete snažit přežít v resortu a pochopitelně najít ideálního partnera. Těšit se můžete též na hlasovou asistentku Lanu. Nově také na specialistku na lásku Chloe, což je vyobrazení vítězky první série z roku 2020. Hra dorazí 20. července. Na druhou stranu je třeba dodat, že vzhledem k nastavenému trendu kvality her od Netflixu asi není na místě očekávat bravurní zážitek. Půjde spíš o jakýsi doplněk pro skalní fanoušky.