Sběr dat pro Apple Maps v ČR: Odkdy dokdy bude probíhat a kde všude

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že flotila vozů pro sběr dat do Apple Maps dorazila i do České republiky – konkrétně pak do Českých Budějovic. Pravda je nicméně taková, že mapování je v plném proudu na celém našem území, což nám nepotvrzují jen komentáře a fotky od vás, ale i oficiální webové stránky Applu. Na těch se totiž nyní objevil časový harmonogram mapování Česka.

Časový harmonogram Applu pro mapování je dost obecný. Uvádí se v něm totiž “jen” to, že se všechny kraje naší země dočkají mapování v období letošního června až července. Zatímco datum začátku už známe, jelikož se zde začaly auta objevovat hned z kraje tohoto měsíce, konec je neznámý zřejmě i pro samotný Apple. Bude totiž pravděpodobně záležet především na šikovnosti řidičů vozů, jak rychle dokáží naší zemi projet tak, aby tím získali dostatek dat. Čistě teoreticky tak tedy mohou skončit jak 1. července, tak 31..

Fotogalerie Apple Maps Prostejov 2 Apple Maps Prostejov 1 Apple Maps Praha 4 Apple Maps Praha 3 +3 Fotek Apple Maps Praha 2 Apple Maps Praha 1 Vstoupit do galerie

Co se týče nynějších lokalit, na kterých se vozy vyskytují, podle zpráv od vás je bylo možné potkat už téměř ve všech českých krajích. Včera se například pohyboval minimálně jeden vůz na Prostějovsku, zatímco dalších pár vozů dočasně “sídlí” u Hotelu Duo, odkud vyráží mapovat Prahu a okolí. Na snímky z Prostějovska i od Hotelu Duo se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce. Zároveň budeme rádi, když nám budete zasílat i další a další fotografie, ať si o průběhu mapování udělá česká jablíčkářská komunita co nejlepší obrázek. Fotky samozřejmě rádi zveřejníme v našich článcích.