Apple začal v Česku se sběrem dat pro Apple Maps. Máme fotky

Zatímco v USA jsou Apple Maps považovány za velmi kvalitní mapovou a navigační aplikaci, v Evropě se příliš velkému zájmu netěší. Oproti Google Maps či Waze se totiž přes ně jezdí o poznání hůře kvůli jejich neaktuálnosti či nedokonalostem a i jejich celková funkčnost z hlediska nejrůznějších vychytávek se zatím nedá s konkurencí moc rovnat. To by však rád evidentně Apple změnil. Svou flotilu pro sběr dat totiž poslal už i k nám.

Na vozy Applu pro sběr dat do Apple Maps nás upozornil náš čtenář Ondřej, kterému za to tímto děkujeme. Vozy mají dle jeho slov stát už od minulého čtvrtka v Českých Budějovicích u hotelu Clarion. Je proto velmi pravděpodobné, že Apple začal v České republice se sběrem dat pro své mapy a to buď pro jejich základní zlepšení, nebo možná i pro funkci Look Around, kterou konkuruje Street View od Googlu. Pro tu totiž začal data sbírat před pár dny i v sousedním Polsku, takže je možné, že se právě díváme na začátek expanze této novinky ve střední Evropě.

Jelikož jsou vozy Applu díky svým senzorům na střeše, ale i polepům na sklech či dveřích informujících o sběru dat pro Apple Maps nepřehlédnutelné, že vcelku pravděpodobné, že je v následujících dnech, týdnech či měsících na území Česka zahlédnete brázdit silnice. Na pozoru by měli být zatím hlavně obyvatelé jihočeského kraje, který se zmapování vzhledem k tomu, že vozy stojí právě v něm, dočká velmi pravděpodobně jako první – ostatně, mapování už zřejmě postupně probíhá.