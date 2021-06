Apple začíná u našich sousedů pracovat na podpoře jedné z nejlepších vychytávek Apple Maps

Ačkoliv je fyzické cestování samozřejmě mnohem lákavější než to virtuální, čas od času se po světě skrze počítač či smartphone projede asi každý. Suverénně nejvyužívanější vychytávkou pro cesty tohoto druhu je pak Street View od Googlu, který uživatelům umožňuje procházet místa mimo jeho domov takřka stejným způsobem, jako by na nich byl i v reálu. Obliby Street View si je velmi dobře vědom i Apple, který již před nějakým časem představil vlastní alternativu této služby. Ta se sice zatím podporou mnoha zemí nechlubí, na jejím rozšíření však Apple intenzivně pracuje s tím, že již brzy se budeme moci skrze jeho Look Around virtuálně projít po Polsku.

Mapování Polska pro Look Arnoud je podle všeho zatím na úplném začátku. Teprve před pár dny si totiž začali Poláci všímat toho, že se na jejich území pohybují vozy Applu osazené 360stupňovými kamerovými systémy, které jejich zemi monitorují. Že se pak jedná o vozy Applu lze s jistotou říci díky tomu, že se tím kalifornský gigant vůbec netají a informuje o tom skrze polepy na nich. Kolik vozí v Polsku má je nicméně v současnosti nejasné, stejně jako to, kdy bychom se mohli dočkat prvních výsledků ve formě zveřejnění prvních území, která budou pro Look Around dostatečně zmapována. Dřív než za pár měsíců to ale velmi pravděpodobně bohužel nebude.