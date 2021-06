Podívejte se na další koncept watchOS 8

Jelikož nás již příští týden konečně čeká WWDC, na němž Apple odhalí světu své nové operační systémy, je tento koncept již jedním z posledních. Byť nejvíce lidí bude zajímat iOS, pozadu s novinkami jistě nezůstanou ani další jablečné systémy v čele s watchOS 8. Poněvadž se o systému pro jablečné hodinky neví téměř nic, dostávají se ke slovu designéři, kteří nám ve svých konceptech ukazují, jakým směrem by se mohl watchOS dále pohnout. V níže umístěném konceptu můžeme vidět integraci widgetů, podporu hledání AirTagů, přepracované Ovládací centrum, Knihovnu aplikací, obchod s ciferníky, oflline Siri a přepracovaný vzhled aplikací. Pomyslnou „One More Thing“ je pak podpora FaceTime, což ale předpokládá nové Apple Watch s kamerou. V konceptu je celá řada novinek a byli bychom spokojení, kdyby se z výše uvedených objevily alespoň dvě. Jaký názor na koncept máte vy a co od watchOS očekáváte?

