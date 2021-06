Další iPady Pro dorazí už příští rok. Nabídnou jednu z nejlepších vychytávek iPhonů 12 i jednu exkluzivitu

Pryč jsou zřejmě ty časy, kdy Apple světu představoval iPady Pro s více než ročními rozestupy. Podle čerstvé zprávy agentury Bloomberg má totiž odhalení nové generace svých nejlepších tabletů kalifornský gigant v plánu už na jaře příštího roku – pravděpodobně pak opět v průběhu dubna či května. A jak se zdá, opět budou stát za to.

Ačkoliv se Bloomberg nedotkl toho, zda se příští rok dočká mini LED displeje i 11” iPad Pro, jeho zdroje odhalily, že má Apple v plánu u novinek nasadit podporu bezdrátového nabíjení a to konkrétně přes MagSafe nabíječky. Podpora standardního nabíjení by totiž zřejmě neměla příliš smysl kvůli tomu, že by si uživatelé museli pro iPady zřejmě dokupovat speciální modely s větší plochou, ze kterých by tablety nepadaly. MagSafe je proto v tomto směru naprosto ideálním řešením, které dává smysl. Je nicméně potřeba počítat s tím, že rychlosti USB-C se tento typ nabíjení takřka 100% nevyrovná.

U bezdrátového nabíjení však Apple příští rok neskončí. V plánu má totiž podle Bloombergu dokonce i podporu reverzního nebo chcete-li obousměrného bezdrátového nabíjení, díky kterému bude možné nabíjet přes iPady například iPhony, AirPods či ve výsledku zřejmě jakoukoliv elektroniku s podporou Qi. Podpora jakéhokoliv typu bezdrátového nabíjení pak s sebou přinese zákonitě i změnu šasi tabletů – tedy minimálně jejich zadní strany. Ta totiž bude muset být nově skleněná, jako je tomu u iPadů. Zda se to negativně odrazí na ceně je nicméně zatím otázka. Tak či tak se však máme rozhodně na co těšit.