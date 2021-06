Apple opět pracuje na AirPower, v plánu je i bezdrátová nabíječka na dlouhé vzdálenosti

Nikdy nekončící příběh. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky v současnosti popsat dění kolem nabíječky AirPower. Tu sice Apple odhalil už v roce 2017 při představení iPhonů X, avšak o rok a půl později jí byl nucen kvůli problémům s vývojem odpískat. Loni sice svitla naděje, když začaly prosakovat zvěsti o tom, že je nyní v jejím vývoji úspěšnější, ale nakonec měla být nabíječka kvůli přehřívání a špatné funkčnosti opět odpískána a nahrazena MagSafem. Podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu se však Apple stále nevzdává.

Gurmanovy zdroje tvrdí, že ačkoliv už Apple několikrát AirPower zamrazil, nyní se opět rozhodl k jejímu vývoji a vynakládá obrovské množství úsilí do toho, aby nabíječku se stejnými funkcemi, které prezentoval na podzimní Keynote 2017, světu skutečně nabídl. A o co že se jednalo? Kromě podpory nabíjení tří zařízení maximální rychlostí kdekoliv na podložce to bylo zejména zrcadlení stavu baterie jednotlivých zařízení na displej iPhonu, což je věc, kterou se zatím nemůže pochlubit žádná konkurence. Podporu více zařízení nabíjených kdekoliv na nabíječce nicméně už pár firem nabízí.

Kromě AirPower zkoumá Apple podle Bloombergu i možnosti bezdrátového nabíjení na delší vzdálenosti, kdy by nabíjené zařízení nemuselo být položeno či jakkoliv spojeno s nabíjecí stanicí. Jedná se tedy de facto o stejný koncept, který nedávno představilo Xiaomi. Pokud by se Applu něco podobného podařilo dotáhnout k dokonalosti, znamenalo by to ve světě bezdrátového nabíjení bezesporu velmi slušný převrat. Vzhledem k osudu AirPower si je však potřeba dodržovat od všech podobných plánů patřičný odstup a eliminovat tím případné zklamání.