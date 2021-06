Pamatujete si na Drtivou porážku? V této iOS hře si můžete projít překážkovou dráhu z ní

Herní novinka Super Slime Rush od studia Crescent Moon Games slibuje netradiční zábavu. Budete v ní totiž v roli rozesmátého míče navigovat obtížné překážkové dráhy, které jakoby vypadly z reality show Drtivá porážka nebo z herní multiplayerové senzace Fall Guys. S tou ji konec konců spojuje i hrozba pádu do růžového slizu. Na rozdíl od originálního battle royale však budete v Super Slime Rush závodit zcela sami. Vašimi největšími protivníky vám tak bude kromě potřeby mít dobré reakce také spousta překážek v podobě vysouvajících se platforem, obrovských kladiv nebo nevyzpytatelných obřích větráků. Trailer ze hry ukazuje, jak moc si budete muset při soutěžení dávat pozor, abyste neudělali jedinou chybu.

Vaším cílem na každé z drah porazit časový limit. Díky jeho pokoření pak odemykáte další, stále obtížnější úrovně. Vývojáři ale i přes zdánlivou obtížnost hry vypichují její snadné ovládání. Při produkci se prý soustředili na to, aby bylo kulatého hrdinu co nejsnazší ovládat. Na výběr vám tak dají mezi intuitivním ovládáním potahováním prstu a klasičtějším používáním virtuálního joysticku. To vám pomůže nasměrovat hrdinu do cesty speciálním bonusům, které vám usnadní průchod úrovní, a sběratelským předmětům, za něž si pak můžete kupovat například nový vzhled postavy. Hra nabízí dvacet jedna úrovní a na App Storu si ji za 79 korun stáhnout již nyní.