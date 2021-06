Očkování COVID: Zjistěte, jak rychle se na jednotlivých očkovacích místech dočkáte vakcíny

Očkování proti nemoci COVID-19 lze bez jakékoliv nadsázky označit za zřejmě nejjednodušší vstupenku do běžného života nebo chcete-li života, který jsme žili ještě před zhruba rokem a půl. Očkování totiž sníží výrazně riziko nákazy, ale zároveň otevře jeho „majitelům“ dveře prakticky na všechna místa, na kterých platí zvýšená bezpečnostní opatření. Jasně, lze se na nich prokázat i testy či potvrzením o prodělaní nemoci, ale jak v prvním, tak i ve druhém případě se jedná o krátkodobá řešení. Pro snadný život je tedy očkování svým způsobem nezbytné. Pokud se na něj chystáte i vy, rádi byste jej měli za sebou co možná nejdříve a zároveň stále nemáte jasno v tom, kde si necháte injekci aplikovat, máme pro vás tip na nástroj, který vám v rozhodování pomůže.

Zdroj: Unsplash

Řeč je konkrétně o webové aplikaci COVID očkování, za kterou stojí Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze. Aplikace nabízí velmi přehledné rozhraní obsahující očkovací místa, u kterých naleznete informace o jejich vytížení a především pak o průměrné době čekání na rezervaci na očkování. Nechybí ani počet lidí, kteří jsou “ve frontě” u daného očkovacího místa (tedy kteří v něm dostanou vakcínu a už jsou u něj zaregistrovaní) spolu s detaily ohledně místa samotného. Jelikož veškerá data pochází z opendat Ministerstva zdravotnictví ČR, měla by být velmi přesná – přesněji nejpřesnější, co vůbec lze. Pokud tedy chcete svou vakcínu dostat co nejrychleji, je tento nástroj určitě fajn pro zvolení vhodného očkovacího centra ve vašem okolí.

Vytíženost jednotlivých očkovacích míst naleznete zde