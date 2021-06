V minulých verzích operačního systému iOS jste si mohli nastavit, aby se v horní liště namísto ukazatele signálu zobrazovalo přesné číslo, které sílu signálu vyhodnocovalo. Později však Apple tuto možnost z iOS odebral. To ale neznamená, že bychom si nyní na iPhonu nemohli jednoduše sílu signálu zobrazit – ba naopak je postup jednodušší než kdykoliv jindy. Pokud jste si mysleli, že sílu signálu tedy v nejnovější verzi iOS můžete změřit pouze s využitím nějaké aplikace třetí strany, tak věřte, že jste se mýlili. Žádnou aplikaci třetí strany nepotřebujete.

Jak na iPhone zjistit sílu signálu

Sílu signálu lze na iPhonu zjistit jednoduše prostřednictvím skrytého menu, potažmo jakési skryté aplikace. Jak už bylo zmíněno výše, tak tato aplikace je v iOS k dispozici už delší dobu. Čas od času se však dočká jakési aktualizace a některé uživatele tak může zmást. Máte-li tedy nainstalovanou poslední verzi iOS a chtěli byste zjistit sílu signálu, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste se na iPhone přesunuli do nativní aplikace Telefon.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Číselník.

Zde pak vyťukejte následující číslo: *3001#12345#* .

. Po vyťukání čísla klepněte ve spodní části na tlačítko pro vytočení.

Ihned poté se ocitnete v rozhraní speciální aplikace, která vám řekne informace o síti.

Zde se přesvědčte, že se v horním menu nacházíte v sekci s ikonou domečku.

Poté sjeďte o kus níže a najděte řádek LTE – Serving Call Meas Rsrp0 (Rsrp1).

a najděte řádek (Rsrp1). Číslo na pravé straně tohoto řádku pak určuje sílu signálu.

Zkratka RSRP (Reference Signal Received Power) určuje hodnotu kvality přijímaného referenčního signálu. Primárně je nutné sledovat hodnotu Rsrp0, která určuje sílu signálu, jenž poskytuje primární vysílač, ke kterému jste připojeni. Pokud v seznamu vidíte také Rsrp1, tak tato hodnota určuje sílu signálu, kterou poskytuje sekundární vysílač. Síla signálu by měla být vyjádřena v záporné hodnotě, a to konkrétně v rozmezí okolo -40 až -140. Pokud bude hodnota blíže k -40, tak to znamená, že je signál silný, čím blíž je pak -140, tak je signál horší. Cokoliv mezi -40 a -80 lze považovat za dobrý a kvalitní signál. Pokud je hodnota pod -120, jedná se o hodně špatný signál a nejspíše budete pociťovat problémy.