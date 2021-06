Letošní WWDC se kvapem blíží a už příští týden budeme vědět, s čím se Apple na poli operačních systémů letos vytasí. Hlavní hvězdou večera bude pochopitelně iOS 15, jehož možná vylepšení jsou terčem diskuzí dlouhé měsíce. Často tak vidíme všemožné koncepty, které nám ukazují, jakým směrem by se mohl iOS 15 vydat. Pod tímto odstavcem vidíte další z povedených. Co na něj říkáte a co byste u iOS 15 chtěli vidět vy?