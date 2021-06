Česká hra Attentat 1942 se dočkala nominace na Apple Design Awards

České herní studio Charles Games stojící za hrou Attentat 1942 pro iOS a macOS má od včerejšího večera velký důvod k radosti. Apple totiž včera večer oznámil nominaci na své ceny Apple Design Awards, které rozdává nejzajímavějším aplikacím v App Store poslední doby. A právě v těchto nominacích se Attentat 1942 pojednávající o druhé světové válce očima lidí objevil – konkrétně pak v kategorii Social Impact.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hra Attentat 1942 je historicky přesná adventura, která vypráví dějiny očima obyčejných lidí. Čekají na vás morální dilemata i boj o přežití. Na konci cesty odhalíte osud vašeho dědy a mnoha dalších příběhů z doby nacistické okupace. Hra byla vytvořena ve spolupráci s historiky z Akademie věd české republiky.

„Máme obrovskou radost, že naše práce a především práce našeho grafika Richarda Alexandera a výtvarníka Ticha 762 byla oceněná na elitní soutěži a obstála v konkurenci tvůrců z celého světa. A je skvělé, že se tak důležitá kapitola nejen české, ale i světové historie dostane do celého světa! Těší nás to o to víc, že mobilní verze Attentatu 1942 byla jedním z prvních projektů Charles Games vůbec. A jsme rádi, že historie má ve světě mobilních her a aplikací rozhodně svoje místo. Gratulujeme i všem ostatním nominovaným, těší nás být v tak dobré společnosti. A abychom to celé oslavili, po omezenou dobu výjimečně zlevňujeme Attentat 1942 na App Store a Mac App Store o 20 %,“ komentuje studio včera oznámenou nominaci na cenu, která je ve světě Applu pro vývojáře pomyslným zlatým grálem.

Vyhlášení Apple Design Awards je naplánováno na 10. června. Nezbývá než doufat, že v něm Attentat zaboduje a odnese si cenu nejvyšší. Coby vlastenci bychom to vývojářům velmi přáli.