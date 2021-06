Apple zřejmě na WWDC představí zbrusu nový operační systém homeOS

Poté, co jsme se před dvěma lety dočkali odhalení nového operačního systému iPadOS coby upravené verze iOS pro iPady se zřejmě již příští týden dočkáme odhalení dalšího podobného kroku. Kalifornský gigant totiž zveřejnil novou pracovní nabídku pro softwarové inženýry, kteří se chtějí věnovat práci na rozvoji Apple Music na jeho platformách, na čemž by nebylo na první pohled nic až tak zajímavého, kdyby ovšem mezi platformami nebyl hned dvakrát uveden homeOS.

homeOS poběží pravděpodobně v HomePodu Apple HomePod mini HomePod mini Apple HomePod mini textil HomePod mini display +16 Fotek HomePod mini HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini green light HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini adapter HomePod mini HomePod mini uboxing HomePod mini krabicka HomePod mini baleni HomePod mini Vstoupit do galerie

Ačkoliv inzerát o operačním systému homeOS nic konkrétního neříká, jednat by se dle něj mělo o mobilní systém. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se pak v tuto chvíli jeví to, že je homeOS “jen” přebrandovanou verzí doposud de facto nepojmenovaného operačního systému pro HomePod, který vychází právě z mobilních OS Applu – zprvu to byl iOS, nyní tvOS. Jako nepravděpodobné se pak naopak jeví představení univerzálního systému pro produkty chytré domácnosti, jelikož mezi ty lze v současnosti zařadit kromě HomePodů jen Apple TV, o jejímž samostatném operačním systému tvOS se však v inzerátu hovoří.

Plány Applu ale mohou být samozřejmě daleko velkolepější než jen konečně udělat pořádek v označení systému pro HomePod. homeOS by totiž mohl čistě teoreticky být i nový multiplatformní systém, který bude Apple využívat v budoucnu u všech svých produktů chytré domácnosti. Právě na ty se totiž hodlá podle mnoha úniků informací výhledově zaměřit a nebylo by proto přespříliš překvapující, kdyby do toho začal “šlapat” minimálně z hlediska OS již nyní. Vše však ukáže až čas a pravděpodobně už příští pondělí, na které připadá úvodní Keynote letošní WWDC.