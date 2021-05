Vývoj hybrida Apple TV a HomePodu pokračuje, ve hře je i kombinace iPadu a HomePodu

Zdá se, že kategorii Domácnost z nabídky Applu čekají zlaté časy. Kalifornský gigant se jí totiž chystá podle dostupných informací v budoucnu rozšířit o několik extrémně zajímavých kousků elektroniky ve formě hybridů stávajících produktů, které budou spojovat jejich nejlepší funkce do jednoho produktu. Jejich vývoj je navíc dle zdrojů Marka Gurmana v plném proudu.

Nejdál ve vývoji je Apple u hybridu Apple TV a HomePodu, který by měl spojovat funkce obou těchto produktů s tím, že by měl navíc i disponovat FaceTime kamerkou pro možnost využít jej pro videohovory přes nejrůznější služby právě v čele s FaceTime. Obraz protistrany pak bude samozřejmě promítán na standardní televizi, konkrétně pak přes rozhraní tvOS. Na ten by totiž mělo nové zařízení spoléhat. Jak daleko je od odhalení je nicméně v tuto chvíli nejasné, jelikož Apple musel svými plány v posledních měsících zamíchat. Patřilo mezi ně totiž například i vydání aktualizované verze velkého HomePodu v roce 2022, který se však místo toho nakonec rozhodl odpískat. Je proto možné, že kvůli tomuto kroku vývoj hybrida Apple TV a HomePodu uspíší.

Dalším produktem, kterým by rád Apple rozdmýchal svou kategorii Domácnost je hybrid HomePodu a iPadu, kdy by měl být tablet k reproduktoru připojen jakýmsi pohyblivým ramenem se schopností sledovat uživatele při jeho pohybu po místnosti. Samozřejmostí by pak i zde byla podpora FaceTime hovorů s tím, že by by se díky obrazovce kompletně odehrávaly přes tohoto hybrida. Jeho vývoj je ale podle všeho o poznání pomalejší než vývoj kombinace Apple TV a HomePodu, jelikož je i mnohem složitější. Dřív než za pár let se jej tedy zcela určitě nedočkáme. V prvním případě se pak dá počítat nejdříve s příštím rokem s tím, že i ten se zdá spíše nepravděpodobný.