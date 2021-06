Apple: Naše Apple Watch jsou deset let před veškerou konkurencí

Neil Cybart, analytik společnosti Apple, tvrdí, že v nositelném segmentu je tato společnost deset let před svou konkurencí. Díky svému zaměření na vývoj vlastních čipů totiž získala obrovský náskok, a k tomu dokonale odladila i uživatelské prostředí, které nad ostatními vyniká. Analytik uvádí, že šest let po prvním uvedení Apple Watch na trh pořád neexistuje žádný produkt nebo společnost, která by Applu na trhu s nositelnými výrobky skutečně konkurovala.

Cybart připisuje náskok společnosti Apple v segmentu nositelných zařízení třem věcem:

Vlastní čipy (zajišťují čtyř až pětiletý náskok před konkurencí)

Proces vývoje produktu na základě designu (dává další tři roky náskoku)

Širší ekosystém provázaných produktů a služeb (další dva roky před konkurencí)

Spojením všech těchto faktorů tak Apple získává až desetiletý náskok na trhu s nositelnými výrobky. Cybart dokonce odhaduje, že Apple je v roce 2021 na dobré cestě k prodeji více než 100 milionů nositelných zařízení. To by nemělo být překvapující, protože Apple Watch si přivlastnily více než jednu třetinu celého trhu s nositelnostmi, a to samozřejmě přestože jsou kompatibilní pouze s iPhony.

Faktorů, které zapříčinily úspěch Apple Watch k vytvoření tohoto náskoku bylo několik. Cybart říká, že Apple představil své řešení v ideální čas. V roce 2015 byly na trhu fitness náramky, ale takto komplexní řešení nikoli. Apple také bodoval svým designem, který se jednoduše nepodobal ani nepodobá žádným jiným ať už chytrým nebo hloupým řešením.

V dané době bylo také mnoho společností rozptylováno svými pracemi na hlasových asistentech a do nositelných technologií nechtělo příliš investovat. Na druhou stranu, v chytrých reproduktorech zase ujel vlak Applu, protože jeho HomePod prodejním trhákem není, a jeho hlasová asistentka Siri také svou inteligencí konkurenci rozhodně nepředčí. To, že jsou ale Apple Watch lídrem trhu, a ještě dlouho budou, Applu nikdo nevezme.