Vyšší obnovovací frekvenci displeje dostanou letos jen iPhony 13 Pro (Max)

Blíží se léto, což pro naprostou většinu dodavatelů Applu znamená jediné – start výroby komponentů pro novou generaci iPhonů. Té dal podle nedávných zpráv jako jeden z prvních zelenou výrobce procesorů TSMC a nyní prý i Samsung a LG.

Podle zdrojů asijského portálu Elec má LG na starosti konkrétně výrobu displejů pro iPhony 13 mini a 13, zatímco Samsung se stará o prémiovou řadu 13 Pro a 13 Pro Max. To proto, že “třináctky” dostanou podle zdrojů opět “jen” displeje se 60Hz obnovovací frekvencí, zatímco u řady 13 Pro se počítá se 120Hz. Těmito zprávami tak zřejmě končí veškeré spekulace týkající se možné podpory vyšší obnovovací frekvence napříč celou modelovou řadou iPhonů 13, což mnozí leakeři ještě nedávno očekávali. Je nicméně otázkou, zda se jedná ze strany Applu o dlouhodobý plán, či jen o rychlé řešení problému ve formě nedostatečných výrobních kapacit LTPO OLED displejů ze strany Samsungu, které jsou pro navýšení obnovovací frekvence displeje potřeba nasadit.

Jelikož se u iPhonů 12 ukázalo, že je mezi uživateli obrovský zájem primárně o řadu 12 Pro, Samsung si získáním kontraktu na výrobu řady 13 Pro zajistil skutečně pořádně tučnou finanční injekci. Podle zdrojů z dodavatelského řetězce má totiž s Applem údajně pro letošek domluvenou výrobu 120 až 130 milionů displejových jednotek použitelných do iPhonů 12 Pro a 13 Pro. LG se pak musí spokojit “jen” s 50 miliony kusů. Nutno nicméně podotknout, že i to si může již brzy přijít na daleko větší objednávky displejů, jelikož chystá vlastní linky na LTPO OLED panely, kterými by rádo konkurovalo právě Samsungu. Konečné slovo ale bude mít samozřejmě až Apple a jeho testy kvality, které jsou neúprosné a nejednoho dodavatele displejů už položily na lopatky.