Má vůbec Apple konkurenci v telefonech?

Komerční sdělení: Samozřejmě, že má. Jinak by se na trhu jiné značky mobilních telefonů ani neohřály. V současné době se však drží na první příčce mezi nejprodávanějšími chytrými telefony. Některým z nich chybí typické vlastnosti iPhonu, pro které je tolik oblíbený. A v některých ohledech svou konkurenci s přehledem převyšuje.

Pojďme se podívat na hlavní důvody pro pořízení telefonu s logem nakousnutého jablíčka.

Fotoaparát

V hodnocení fotoaparátů si iPhony vedou neobyčejně dobře. V nezávislém testování byl model iPhone 12 Pro Max dokonce zvolen jako nejlepší fotomobil. Svůj titul si vysloužil díky třem 12Mpx fotoaparátům na zadní straně a jednomu 12Mpx přednímu foťáku. Byl vybaven o nový typ senzoru LiDAR, který slouží pro skenování okolí a fotografiím dodává na kvalitě.

Zdroj: Pixabay

Fotoaparáty u iPhonu jsou vybaveny velkým množstvím režimů a funkcí, které pomáhají k dotvoření perfektního snímku. Samozřejmostí je automatické zaostření obrazu, u novějších modelů se objevuje také efekt ateliérového nasvícení. Milovníci sociálních sítí pak ocení zejména režim čtvercových snímků, které rozměrově vyhovují daným platformám.

Pokud raději pořizujete videa, pak určitě víte, že iPhony umožňují urychlení nebo zpomalení záběrů. Zpomalení navíc můžete nastavit jen v určité části videa. Díky funkci QuickTake lze nahrávat videa i v režimu focení.

Cestování

Využitelnost mobilu od Applu se projevuje i na cestách. Má zkrátka skvělé výsledky při cestování, které z něj dělají dobrého společníka. A to nemluvíme jen o podpoře letového režimu, který je snad stejně základní funkcí jako volání.

Zdroj: Pixabay

Jablečný telefon je kompatibilní s celou řadou známých i méně známých aplikací usnadňujících cestování. V seznamu se objevují průvodce, mapy i jízdní řády. Ani na výletech nezapomínejte na skvělé vlastnosti fotoaparátu. S iPhonem lze vytvořit fotky, za které by se nemusel stydět ani cestovatelský časopis.

Propojenost

Oproti konkurenci mají mobily Apple jednu zásadní výhodu, která mnohdy určuje, proč se zákazník rozhodne pro něj a ne pro jinou značku. Jde o tolik známý ekosystém, který umožňuje vzájemnou kompatibilitu s jinými zařízeními od Applu. Výsledkem je dokonalá souhra mobilu, televize, počítače, hodinek, tabletu a tak dále.

Pokud máte v plánu pořídit si od této značky více výrobků, tuto možnost velmi oceníte. Propojení s dalšími produkty funguje automaticky, nemusíte kvůli tomu nic složitě nastavovat. Obsah máte dostupný na každém z nich.

Zabezpečení

Kromě dobrého fotoaparátu a fungujícího ekosystému je Apple založen i další důležité filozofii. Tou je vysoká míra zabezpečení. Soukromí uživatelů jablíček je oproti konkurenčním operačním systémům na vysoké úrovni. Výrobci si zkrátka dávají pozor, aby toho o vás věděli co nejméně.

Zdroj: Pixabay

Důkladné šifrování veškerých dat by teoreticky mělo předcházet jakýmkoliv únikům informací.

Optimalizace operačního systému

Na iPhonech si můžete všimnout další silné stránky. Operační systém iOS si firma vyvíjí sama, díky tomu jsou aktualizace dostupné ihned všem produktům. Bez sebemenšího zdržení je tak může stáhnout každý uživatel s podporovaným modelem.

Zdroj: Pixabay

Co se týče podpory modelů, i zde iPhony poměrně vyčnívají. Ta běžně trvá až pět let. I pokud si tedy koupíte trochu starší model, nemusíte se bát, že byste do roka přišli o přístup k aktualizacím. Mezi uživateli iPhonů je tato vlastnost opravdu oblíbená, nemusejí si totiž nový smartphone pořizovat příliš často.

Výrobci si své zákazníky drží i mnoha dalšími způsoby, mezi které patří například nepřetržitá technická podpora nebo jednoduché a intuitivní ovládání. Navíc je to značka, jejíž jméno zná (téměř) celý svět.