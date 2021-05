Pokud v rámci chatovací aplikace WhatsApp, popřípadě v mnoha dalších, odešlete zprávu, tak může nabýt hned několika stavů. Po stisknutí tlačítka pro odeslání se prvně zpráva odešle – jedna fajfka. Jakmile ji druhá strana příjme, zobrazí se dvě fajfky, po přečtení se pak tyto fajfky vybarví do modra. Někteří uživatelé však nechtějí, aby se druhé straně zobrazovalo, kdy došlo k přečtení jejich zprávy. Přesně proto existuje v mnoha aplikacích možnost, pomocí které lze zobrazování potvrzení o přečtení deaktivovat. WhatsApp v tomto případě není žádnou výjimkou a nabízí i tuto možnost, stejně jako nespočet dalších.

Jak na iPhone ve WhatsApp deaktivovat potvrzení o přečtení

V případě, že byste na vašem iPhonu v rámci chatovací aplikace WhatsApp chtěli deaktivovat potvrzení o přečtení, tak se nejedná o nic složitého. Pouze stačí, abyste se drželi následujícího postupu:

Prvně se samozřejmě do komunikační aplikace WhatsApp přesuňte.

přesuňte. Jakmile tak učiníte, tak ve spodním menu klepněte na možnost Nastavení.

Na další obrazovce pak rozklikněte kolonku s názvem Účet.

Dále úplně nahoře otevřete možnost Soukromí.

Zde už jen stačí, abyste sjeli o kus níže, kde Oznámení o přečtení deaktivujte.

Jestliže pomocí výše uvedeného postupu provedete (de)aktivaci potvrzení o přečtení, tak je to ve stylu vše, anebo nic. To tedy znamená, že v případě, kdy provedete deaktivaci potvrzení o přečtení, tak druhá strana neuvidí, kdy jste si její zprávu přečetli. Na druhou stranu však ani vy neuvidíte, kdy si druhá strana přečetla vaši zprávu – funguje to podobně jako zobrazování stavu aktivity na Instagramu. WhatsApp v poslední době zažívá relativně masivní odliv uživatelů, a to především kvůli novým podmínkám používání, které se mnohým uživatelům nelíbily. Původně měl WhatsApp za neodsouhlasení těchto podmínek postupně omezovat váš účet, nakonec mělo dojít k jeho smazání. Nakonec se ale WhatsApp rozhodl tak, že účty odstraňovat nebude, namísto toho bude nové podmínky stále připomínat. V Evropě za nemožnost poskytnutí osobních údajů WhatsAppu vděčíme GDPR, tudíž se nás tato kauza úplně nemusí dotýkat.