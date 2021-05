Stáhněte si zdarma fonty, které používá Apple ve svých produktech

Apple je známý svým smyslem pro detail a aby vše, co dělá vypadalo co nejlépe, jsou součástí jeho produktů pečlivě vybrané fonty. Ty jsou použity napříč všemi systémy, které aktuálně Apple nabízí. Najdete je jak v macOS, iOS, tak i ve watchOS nebo tvOS. Jedná se o písma s názvy SF Pro, SF Compact, SF Mono a New York. Tato písma standardně nejsou součástí knihovny písem ve vašich zařízeních.

Apple však všechna svá písma nabízí oficiálně na svých stránkách zcela zdarma a to pro každého, kdo má zájem. Stačí přejít na stránky Applu a tam si jednotlivá písma stáhnout. Jejich instalace je velmi jednoduchá, stačí je nainstalovat v podstatě jako běžnou aplikaci. Jakmile je písmo nainstalované, můžete jej používat ve všech aplikacích, kde je možné psát a měnit fonty neboli písma.

Fonty které používá Apple si můžete zdarma stáhnout zde.