5 známek toho, že je váš iPhone zralý na výměnu

iPhony jsou takové telefony, které vám narozdíl od těch konkurenčních vydrží několik dlouhých let – a nutno podotknout, že bez výrazné ztráty výkonu. To znamená, že v dnešní době můžete neustále využívat například iPhone 6s s tím, že jej při používání nebudete chtít vyhodit do koše. Všeobecně se předpokládá, že vám iPhone, tedy pokud jej koupíte jakožto nejnovější model, vydrží zhruba 5 let. Během těchto 5 let nemusíte mít nejmenší obavy o tom, že byste na něj například nedostali poslední verzi iOS, popřípadě že byste se setkali s nějakými jinými problémy. Čas na upgrade však tak jako tak někdy přijde – níže naleznete 5 známek o tom, že je váš iPhone starý a měli byste ho vyměnit.

Nelze nainstalovat nový iOS

Jak už jsem nakousnul výše, tak nový iPhone by vám měl vydržet alespoň 5 let, každopádně klidně i více. Aktuálně je nejnovější verzí operačního systému pro jablečné telefony iOS 14 (za pár dnů už se dočkáme představení iOS 15). Nutno podotknout, že tuto verzi iOS můžete nainstalovat i na iPhone 6s, který vyšel v roce 2015 a aktuálně se jedná o pět generací staré zařízení. Jestliže tedy nemůžete iOS 14 na váš iPhone nainstalovat, tzn. máte iPhone 6 a starší, tak byste měli uvažovat o novém zařízení. Za několik měsíců se pak dočkáme veřejného vydání operačního systému iOS 15, který nejspíše pomyslnou hranici podporovaných zařízení opětovně posunu výše. I uživatelé iPhonů 6s by se tedy měli začít připravovat.

Koncept iOS 15:

Nedostatek místa

Pokud sáhnete po aktuálně nejnovějším iPhonu, tak v základní konfiguraci získáte úložiště o velikosti 128 GB, respektive 256 GB v případě modelu 12 Pro. Takové úložiště už samozřejmě většině uživatelům vyhovuje a dostačuje. Každopádně ještě před několika lety bylo naprosto běžné, že iPhony měly v základu pouhých 16 GB. Už v té době se nejednalo o nic extra, pořád se s tím ale dalo fungovat, což se v dnešní době rozhodně říct nedá. Fotografie jsou větší, aplikace také, společně s aktualizacemi – dá se říct, že úložiště o velikosti 16 GB zaplníte za první den používání. Jestliže tedy neustále máte plné úložiště a musíte se omezovat v tom, co děláte, popřípadě pořád něco mazat, tak byste si měli koupit nový iPhone. Jakmile tak učiníte, tak se budete chytat za hlavu a říkat, proč jste tak neučinili už dříve a museli jste čekat.

Nemůžete využívat nejnovější příslušenství

S příchodem nových iPhonů jsme také často svědky představení nového příslušenství. Například u iPhonů 12 kalifornský gigant představil příslušenství MagSafe, jež funguje díky magnetům, které se nachází na zadní straně jablečných telefonů. Díky MagSafe tak můžete k vašemu iPhonu 12 přicvaknout třeba peněženku, anebo bezdrátovou nabíječku, která zvládne nabíjet o dost rychleji než ta klasická. Jestliže se vám tohle příslušenství líbí a chtěli byste ho využívat, tak samozřejmě se staršími zařízeními máte smůlu. Apple zkrátka a jednoduše každý rok udělá vše pro to, abyste začali uvažovat o možném upgradu vašeho telefonu. A právě příslušenství může být jedním z rozhodovacích faktorů, který vás může k zakoupení nového iPhonu donutit.

Baterie nevydrží

Mnoho jedinců si to stále neuvědomuje, ale baterie je spotřební zboží. To znamená, že se svým neustálým používáním a časem opotřebovává a po nějaké době je nutné provést výměnu – často klidně už po prvním roce. Výměna baterie samozřejmě není úplně finančně náročná, každopádně v určitých případech už se hodí přemýšlet nad tím, zdali se náhodou nevyplatí investovat do nového iPhonu. Jestliže tedy vaše baterie už nevydrží tolik, co dříve, popřípadě pokud v Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie vidíte, že je potřebný servis, tak se jedná o známky toho, že je baterie špatná a blíží se její smrt. Baterii se nevyplatí vyměňovat v případě, že na vaše zařízení zároveň nemůžete nainstalovat nejnovější iOS, popřípadě pokud neustále nemáte místo v úložišti.

Oprava je dražší než nové zařízení

Čas od času se může každému z nás stát, že nám iPhone nějakým nedopatřením spadne na zem. Pokud využíváte například obal, společně s tvrzeným sklem, tak můžete zvýšit šance toho, že se zařízení nic nestane – pouze ho zvednete ze země a jdete dál. Občas ale zařízení spadne takovým nešťastným způsobem, že vám nepomůže ani ta nejlepší ochrana na světě. Náhradní díly, nejčastěji v podobě displejů, jsou každým rokem levnější a levnější. Pokud se vám ale podaří rozbít displej u staršího zařízení, tak se můžete ocitnout v situaci, kdy nový náhradní díl vyjde dráž než je prodejní cena samotného zařízení. V takovém případě je samozřejmě oprava na zváženou. Pokud se tedy (nedejbože) někdy ocitnete v takové situaci, tak zkuste přemýšlet nad tím, zdali právě tohle není ten správný čas na možný upgrade.

