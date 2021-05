Fotoaparát iPadů Pro (2021) obsahuje skrytou funkci, kterou nenabízí ani iPhony

Přestože vnímá valná většina jablíčkářů fotoaparáty iPadů jako svým způsobem prvek do počtu, který využívají málokdy, minimálně u řady Pro tomu tak rozhodně není. Fotosoustava iPadů Pro je totiž minimálně v posledních dvou letech na velmi vysoké úrovni, díky čemuž přes ní lze zachytit velmi povedené snímky. A to dokonce takové, které přes iPhone zachytit nelze.

Na skrytou funkci fotoaparátu letošních iPadů Pro (a zřejmě i těch loňských, jelikož letošní i loňská řada nabízí stejnou fotosoustavu) upozornil jako první jeden z tvůrců velmi oblíbené fotoaplikace Halide, Sebastiaan de With. Ten si všiml, že díky mírně jinému vnitřnímu designu objektivu jsou fotoaparáty iPadů Pro schopny ostřit i na věci, na které kvůli jejich blízkosti k senzoru již iPhony ostřit schopné nejsou. iPady tedy de facto nabízí skrytý makro režim nebo chcete-li digitální mikroskop, jak de With funkci sám nazval. Na pár snímků makro režimu iPadu Pro, které de With vyfotil, se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Proč se Apple touto vychytávkou světu nepochlubil sice v tuto chvíli říci nelze, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se však jeví to, že u ní nebyl spokojený s automatickým ostřením, které nefunguje na krátkou vzdálenost tak dobře, aby s ním šlo makro fotky fotit. Zřejmě si proto řekl, že než aby ostření u iPadu, jehož fotoaparát stejně používá minimum lidí přepracovával, nechá jej fungovat tak jak funguje a dodá jej později například s novým softwarovým updatem, kdy bude ostření využitelné i pro iPhony. V současnosti proto de With doporučuje k focení makro fotek využívat aplikace třetích stran v čele s jeho Halide, přes kterou to má dle jeho slov jít více než dobře.