Co dělat, když Mac neukazuje připojený externí disk nebo paměťovou kartu

Stalo se vám někdy, že jste připojili k vašemu Macu externí disk, flashku nebo například SD kartu a Finder ji zkrátka neukázal? Nejen, že se připojený disk neukázal na ploše, ale ani v klasickém sidebaru okna Finderu. První, co vás napadne je, že je buď poškozený port, do kterého dané médium zasouváte, a nebo je poškozen právě disk, případně SD karta. Než však budete zoufat, vyzkoušejte ještě jednu věc, která vám pomůže v případě, kdy je problém například jen ve špatném formátování nebo v nastavení samotné paměti, případně se jedná pouze o chybu Finderu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Otevřete si Launchpad a v něm složku Jiné a následně aplikaci Disková utilita. V sidebaru diskové utility vidíte všechna uložiště, která jsou k Macu připojena, bez ohledu na to, do jakého portu. Vidíte zde dokonce i virtuální uložiště vzniklá například při instalaci software. Pokud se zde vámi připojený disk nebo karta zobrazuje, stačí na ni kliknout v sidebaru pravým tlačítkem a zvolit Otevřít ve Finderu a objeví se složka s obsahem daného uložiště. Pokud však ani v Disk Utility nenaleznete váše připojené uložiště, je něco špatně fyzicky. Zkuste vyčistit port, případně uložiště, zkuste vyměnit porty pokud je to možné a pokud ani to nepomůže, pak nezbývá než navštívit servis.