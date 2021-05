Odstartovala výroba srdcí pro letošní iPhony

Byť je podzim ještě daleko, dodavatelé se již připravují na výrobu komponent pro nadcházející iPhony. Platí to alespoň u dlouholetého dodavatele TSMC, jenž oficiálně zahájil výrobu čipu Apple A15 pro iPhony 13. Jen připomeňme, že by mělo jít, podobně jako u Apple A14 Bionic, o 5nm výrobní proces. U nového jablečného čipu dojde ale k určitým vylepšením, což by mělo ve výsledku znamenat vyšší výkon při lepší energetické účinnosti.

Na každý pád moudřejší okolo nového jablečného čipu v nových iPhonech budeme až na podzim. Očekává se, že k představení nových modelů dojde v září, a nebude se tak opakovat loňský scénář, kdy bylo představení iPhonů 12 kvůli pandemii odloženo. O nepravděpodobnosti této situace ostatně hovoří i věhlasný analytik Ming-Chi Kuo. A co se dá očekávat od nových modelů? Kromě výše zmíněného se například hlasitě hovoří o LTPO displeji u „pročkových“ iPhonů, jenž by měl umožnit nejvyšším modelům obnovovací frekvenci displeje ve výši 120 Hz. Tato technologie rovněž otevírá dveře technologii AlwaysOn, po které jablíčkáři také velmi dlouho volají. Více informací okolo nových modelů bychom měli mít brzy, jelikož jak se bude vydání blížit, bude k dispozici stále více úniků. Poslední slovo bude mít ale jako vždy až Apple. Co očekáváte od iPhonů 13?