Majitelé nové Apple TV 4K (2021) hlásí první problémy

Koupili jste si novou Apple TV 4K (2021, ale místo sledování pořadů ve skvělé 4K kvalitě se musíte u některých služeb a aplikací spokojit s HD, přestože je vaše předešlá Apple TV přehrávala ve 4K? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Rozhodně totiž nejste sami. Na problém s nižší kvalitou některých pořadů, které na Apple TV 4K (2017) si totiž stěžují uživatelé po celém světě. Apple však již na nápravě dle všeho pracuje.

Fotogalerie Apple TV Apple TV ovladac Apple TV porty Apple TV spodek +6 Fotek Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV 4K 2021 box Apple TV 2021 Apple TV 4K HDR Vstoupit do galerie

Problém s kvalitou se projevuje naprosto jednoduše. Obsah z některých aplikací a služeb v čele s iTunes, Netflixem (či v zahraniční HBO Max), který byl na Apple TV z roku 2017 přehráván ve 4K (a i byl tímto rozlišením označen v nabídce) totiž běží na nové generaci Apple TV jen v HD, navíc je i tak označován. Zdá se tedy, že si aplikace z nějakého důvodu myslí, že komunikují spíše s modelem Apple TV HD, nežli modelem nejnovějším, což značí softwarový problém. To může uživatele svým způsobem těšit – jeho odstranění by totiž nemělo být pro Apple žádným problémem, jelikož na něj bude stačit softwarový update. Do té doby jim nicméně nezbude nic jiného než čekat – krátkodobé řešení, které by problém opravilo, totiž zatím bohužel neexistuje.