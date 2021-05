LeBron James se na veřejnosti ukázal s dosud nepředstavenými sluchátky z dílny Applu

Je tomu jen pár týdnů, co z iOS 14.6 a tvOS 14.6 unikly obrázky nových sluchátek z dílny Applu, respektive pak z dílny jeho dceřiné společnosti Beats, která spadá pod kalifornského giganta od roku 2014 a který od té doby do jejích produktů výrazně promítá své technologie. Ostatně, stačí se podívat na čipovou výbavu sluchátek Beats z posledních let a hned musí být každému jasné, odkud vítr vane. Čipy v nich jsou totiž naprosto shodné s těmi, které používá Apple v AirPods. A právě výše zmíněná nedávno uniklá sluchátka se nyní objevila v uších hvězdného basketbalisty LeBrona Jamese, který se s nimi zvěčnil na svém Instagramu.

Jak můžete vidět na snímcích v galerii pod tímto odstavcem, v LeBronových uších jsou sluchátka se zcela stejným designem jako v iOS 14.6 a tvOS 14.6. Při jejich bližším zkoumání si na nich lze navíc všimnout obrysu loga Beats přesně na místě, na kterém by mělo podle uniklých snímků být. Není tedy pochyb o tom, že se jedná skutečně o Beats Studio Buds z dílny Applu. Že je pak má v uších právě LeBron není vzhledem k tomu, že NBA i přímo on s Beats spolupracuje žádným překvapením, byť je pravděpodobné, že tyto fotky před jejich představením zveřejnit neměl – respektive neměl s nimi být před odhalením vidět. O reklamu se ale tak jako tak jedná. Míč je nyní na straně výrobce, kterému zřejmě nezbývá nic jiného, než se sluchátky pochlubit co nejdříve.