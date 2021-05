100W je minulost. Chystá se USB-C podporující více než dvojnásobek

Oznámení 240W USB-C sice může nyní vypadat jako neopodstatněné, na druhou stranu je víceméně logické, že dříve či později by musela tato technologie přijít, nebo by ji musela nahradit jiná. USB-C aktuálně nabídne maximálně 100 W, což stačí pro i ty nejvýkonnější MacBooky, které aktuálně Apple nabízí. Více než zdvojnásobení této hodnoty by však utáhlo nejen větší monitory a tiskárny, ale i některé stolní počítače.

Jak poznamenává CNET, tak špatnou zprávou je, že to znamená zavedení dalšího typu USB-C kabelu. The USB Implementers Forum (USB-IF), čili průmyslová skupina, která tuto technologii vyvíjí, tak tento typ označila jako USB Type-C 2.1. Novou funkci pak nazývá Extended Power Range (EPR). Kabely podporující 240 wattů budou mít další požadavky, aby vyhovovaly novým úrovním výkonu. USB-IF tak bude vyžadovat, aby byly tyto kabely opatřeny specifickými ikonami, aby koncoví uživatelé na první pohled viděli, že konkrétní kabel nabízí až 240 W.

Původní myšlenka standardu USB-C byla krásná – mít jeden kabel s jedním konektorem pro mnohá použití, který měl jednoduše usnadnit život a zmírnit dopad elektronického odpadu. Měl sloužit k napájení, přenosu dat, videa, obrazu atd. Praxe ale takhle přímočará rozhodně není. Existují totiž různé normy a mnoho prodávaných kabelů jim vůbec neodpovídá. V tom lepším případě jen nenabízejí plné rychlosti dat, které slibují, v tom horším je pro data nelze využít vůbec. A pak je tu ještě podpora Thunderboltu a aktivní versus pasivní kabely.

Označení samozřejmě obvykle nenesou, takže vy vlastně nevíte, který k čemu použít. Ve finále tak vše vypadá stejně, ale chová se jinak. V tomto ohledu by alespoň měla být novinka patřičně vylepšena. Pokud na kabelu tedy neuvidíte specifický symbol, nemůžete s uváděným výkonem počítat. Pokud nemáte na následující víkend žádný plán, můžete si během něho klidně prostudovat více jak 400stránkové PDF, které k této problematice USB-IF vydalo.