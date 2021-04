Recenze 15W bezdrátové nabíječky Swissten: Všestranná a kvalitní

V dnešní moderní době se největší technologičtí giganti snaží různými způsoby zbavit kabelů. Co se týče sluchátek, tak obyčejní uživatelé sahají především po těch bezdrátových a naprosto stejně tomu je i v případě bezdrátových nabíječek. Neexistuje totiž nic lepšího než přijít po dlouhém dni domů z práce a iPhone (či jiné zařízení) pouze položit na bezdrátovou nabíječku, bez nutnosti zápasit s kabelem. Bezdrátových nabíječek je samozřejmě k dispozici nespočet – v tomto článku se konkrétně podíváme na 15W bezdrátovou nabíječku od Swisstenu.

Oficiální specifikace

To nejdůležitější, co při koupi bezdrátové nabíječky musíte vědět, je její maximální výkon, abyste byli schopni 100% využít její potenciál. Samozřejmě pak záleží také na tom, jaký výkon dokáže při bezdrátovém nabíjení přijmout samotné zařízení. Nejnovější iPhony 12 je možné bezdrátově dobíjet až výkonem 15W, nutno ale podotknout, že pouze za využití speciální nabíječky MagSafe, která je oproti těm klasickým o mnoho dražší. Prostřednictvím klasického bezdrátového nabíjení Qi je veškeré iPhony 8 a novější možné nabíjet maximálním výkonem 7,5 wattů. To znamená, že pro 100% využití potenciálu by samotná bezdrátová nabíječka pro iPhone měla nabídnout výkon alespoň 7,5 wattů.

Dobrou zprávou je, že naše recenzovaná bezdrátová nabíječka dokáže poskytnout výkon až 15 wattů, tudíž při nabíjení jablečných telefonů máte ještě velkou rezervu. Tato rezerva se ale rozhodně hodí, jelikož například telefony Samsung lze klasicky bezdrátově nabíjet výkonem 15 wattů, stejně jako některá zařízení od jiných výrobců. Nikdy totiž nevíte, kdy se ocitnete v situaci, ve které se vám bezdrátová nabíječka s větším výkonem bude hodit. Rozhodně se navíc nemusíte obávat toho, že když má bezdrátová nabíječka větší výkon, tak může vaše zařízení zničit – vždy se totiž se zařízením „domluví“ a svůj výkon přizpůsobí. Samozřejmostí je pak ochrana proti přepětí i podpětí, k dispozici je černá a bílá barva.

Balení

Samotné balení je zpracováno naprosto stejně jako většina všech ostatních produktů od Swisstenu. To znamená bílá krabička s červenými prvky, která vás na první pohled zaujme. Na přední straně najdete vyobrazenou samotnou bezdrátovou nabíječku, společně se základními informacemi o výkonu a dalších. Na boční straně najdete veškeré specifikace, včetně váhy, rozměrů a možných profilů pro vstup a výstup. Na zadní straně krabičky pak najdete návod k použití, společně s vyobrazením rozměrů nabíječky. Po otevření stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které je nabíječka zacvaknutá. Součástí balení je pak také USB – USB-C kabel o délce 1,5 metru a samozřejmě podrobnější manuál k použití. Nutno podotknout, že součástí balení není nabíjecí adaptér, který si buď musíte dokoupit, anebo využít nějaký vlastní – berte v potaz jeho výkon.

Zpracování

Jakmile jsem nabíječku vzal poprvé do ruky, tak mě rozhodně překvapilo její zpracování. I přesto, že je celé tělo nabíječky zhotovené z plastu, tak se nejedná o nějaký nekvalitní a měkký plast. Kvalitu zpracování lze mimo jiné posoudit také díky váhy – oproti naprosto obyčejné nabíječce, kterou mám v kanceláři, je ta recenzovaná o zhruba 30 gramů těžší. Konkrétně 15 wattová bezdrátová nabíječka Swissten váží 70 gramů. Průměr nabíječky je téměř 10 centimetrů a výška pouhých 7,5 centimetrů. Na přední straně se nachází gumový terčík, díky kterého nabíjené zařízení z nabíjecí plochy nesjede, společně s brandingem Swissten. Spodní strana je poté gumová, což zabraňuje nechtěnému pohnutí s celou nabíječkou. V rámci obvodu nabíječky pak najdete USB-C konektor, pomocí kterého do ní pustíte „šťávu“. Po zapojení k adaptéru se nabíječka ve spodní části mírně rozsvítí, což způsobí na stole pěkný efekt. Při nabíjení světlo pulzuje, pokud nic nenabíjíte, tak stále svítí, což může být nevýhoda v noci.

Osobní zkušenost

Recenzovanou bezdrátovou 15W nabíječku Swissten jsem osobně v kanceláři používal po dobu několika týdnů a musím říct, že na stole vypadá opravdu dobře. Jedná se dle mého názoru o naprosto perfektní nabíječku s ideálním poměrem cena a výkon. Tato konkrétní bezdrátová nabíječka mě kromě designu zaujala tím, že na stole opravdu drží jako přibitá. Se starou nabíječkou se mi často stávalo, že jsem o ní omylem zavadil, a tak jsem ji posunul, což se vám s recenzovanou bezdrátovou nabíječkou Swissten rozhodně nestane. Při prvním zapojení jsem pak měl strach z toho, aby osvětlení ve tvaru prstence nebylo příliš silné, což se naštěstí neodehrává a světlo lze bez problémů tolerovat i v noci. Během celé doby používání se mi nestalo, že by samotná nabíječka nějakým způsobem selhala. Denně jsem ji využíval k nabíjení iPhonu a AirPodů, párkrát k dobití mobilního telefonu Samsung.

Závěr a slevový kód

Jestliže hledáte stylovou bezdrátovou nabíječku pro jedno zařízení s líbivým zpracováním, tak vám mohu tuhle recenzovanou od Swisstenu rozhodně doporučit. Konkrétně nabízí výkon o hodnotě 15 wattů a zaujmout by vás mohla také jemným osvětlením, které na kancelářském stole vypadá skvěle. Společně s internetovým obchodem Swissten.eujsme si pro naše čtenáře navíc připravili 10% slevu na veškeré produkty Swissten. Pokud slevu využijete při nákupu této nabíječky, tak ji získáte za pouhých 539 korun. Na veškeré produkty Swissten platí samozřejmě doprava zdarma – tak tomu je vždy. Berte však na vědomí, že tato akce bude k dispozici jen 24 hodin od zveřejnění článku, kusy jsou navíc omezeny, a proto s objednáním příliš neotálejte.

Zkopírovat

Bezdrátovou 15W nabíječku Swissten koupíte zde

Veškeré produkty Swissten koupíte zde