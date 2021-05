Obavy se naplnily. iOS 14.6 zhoršuje výdrž spousty iPhonů

Apple včera po relativně dlouhém testování vypustil do světa ostrou verzi iOS 14.6. Běžného uživatele ale zajímá, jak se například nová aktualizace podepíše na výdrži baterie. Nedávno jsme ukázali test baterie 4. bety iOS 14.6, která byla označená jako Release Candidate. Nutno dodat, že test nedopadl vůbec dobře. Jen o pár dnů později Apple ale vydal další Release Candidate betu, která se nakonec ukázala jakožto ostrá verze. Nyní se tedy podíváme, zda test dopadl oproti předchozí RC betě, potažmo iOS 14.5.1, lépe. Samotné testování bylo provedeno v aplikaci Geekbench 4, a to na iPhonech SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE 2. generace. Odkaz naleznete pod odstavcem.

Podíváme-li se na graf pod tímto odstavcem, můžeme vidět, že výsledky dobré nejsou. IPhone SE 1. generace si pohoršil ze 1750 bodů na 1660 bodů. Velký propad sledujeme u iPhonu 6s, jenž na iOS 14.6 dosáhl na 1520 bodů. Na iOS 14.5.1 to bylo přitom 1760. Propadl se i iPhone 7, a to z 2243 bodů na 2133 bodů. Skóre iPhonu 8 na aktuální verzi je 2054. Oproti předchozí verzi si tak pohoršil o 50 bodů. Vlastníci iPhonu XR rovněž nemohou být nadšení, jelikož tento model obdržel 2905 bodů, což znamená pokles o 79. Podobně je na tom i iPhone 11, kterému bodové ohodnocení spadlo z 3235 na 3154 bodů. Propad se koná i u iPhone SE 2. generace, a to z 2140 bodů na 1857. Výsledky opravdu dobré nejsou a v grafu pod odstavcem můžete vidět, že od předchozí RC bety se příliš změn neudálo. Jak je na tom váš iPhone po aktualizaci na iOS 14.6?