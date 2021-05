Výdrž baterie iPhonů na iOS 14.6 může být průšvih

Se systémy iOS, pokud jde o testování, je v poslední době veselo. Apple nedávno odhalil 4. betu iOS 14.6, která byla označena jako RC (Release Candidate). O pár dní později uvolnil první betu iOS 14.7. Včera pak byla vydána beta číslo 5 iOS 14.6. Na našem webu vám pravidelně dáváme díky youtubovým testerům nahlédnout na změnu rychlosti či výdrže baterie napříč jednotlivými testovanými beta verzemi iOS. V tomto testu se podíváme, jak si stojí výdrž baterie na původní RC betě iOS 14.6, a to na iPhonech SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR, 11 a SE 2. generace. I když šlo o betu a vše může být ve finále jinak, je třeba říct, že veškeré testované modely si oproti aktuální verzi pohoršily. Test máte pod tímto odstavcem.

Výrazný propad sledujeme hned u iPhone SE 1. generace, jenž obdržel 1580 bodů, přičemž na iOS 14.5.1 dosáhl na 1750 bodů. IPhone 6s, jenž je osazen stejným procesorem, si pohoršil ze 1760 bodů na 1680 bodů. Výrazné zhoršení je k vidění i u iPhonu 7, který obdržel 2073 bodů. Na současné verzi systému přitom získal 2243 bodů. Žádná sláva se nekoná ani u iPhonu 8, jelikož získal 2003 bodů, přičemž na iOS 14.5.1 má o 101 bodů více. Hroších výsledku se dočkal i iPhone XR, poněvadž dosáhl na 2887 bodů oproti 2984 bodům. O téměř „stovku“ si pohoršil také iPhone 11, jehož skóre je na betě 3156. To nejhorší ale nakonec, protože iPhone SE 2. generace získal na betě 1878 bodů. Na iOS 14.5.1 to bylo přitom 2140, což je pokles přes 12 %. Znovu se hodí zmínit, že se jednalo o betu. Nicméně si leckdo může říct, že čtvrtá beta by už mohla být v mnoha směrech vychytaná. Soudy ale dělejme až po uvolnění ostré verze.