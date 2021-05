Apple právě vydal 4. bety iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6, watchOS 7.5 a macOS 11.4

Po nedávném vydání ostrých verzí nových OS vydal Apple před malou chvílí čtvrté vývojářské bety iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6, OS HomePod 14.6, macOS 11.4 a watchOS 7.4, které jsou zároveň označované jako potenciálně finální. Jste-li tedy zapojeni do vývojářského testování, neváhejte a stahuje.

Co přesně nové bety na Apple zařízení přinesou je vzhledem k tomu, že jsou uvolněné teprve pár desítek minut, nejasné. Pokud by vás pak zajímalo, kdy přesně bychom se mohli ostrých verzí těchto systémů dočkat, velmi hrubým odhadem by to mohlo být někdy na začátku června a tedy v rámci WWDC. Apple totiž bude systém zcela určitě testovat minimálně na pět bet s týdenními či delšími rozestupy. Pokud by však přistoupil na testování ve stylu iOS 14.5, které je dlouhé extrémně, nemusel by mu ani červen nakonec stačit. Pravdou sice je, že jsou čtvrté bety – jak už bylo zmíněno výše – označovány jako RC a tedy by teoreticky mohly být betami finálními, ale jelikož vydává Apple v poslední době RC bet hned několik, je velmi pravděpodobné, že se ještě minimálně jednoho „beta kola“ dočkáme.