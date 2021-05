iPhone SE 3. generace se ukazuje na prvním parádním konceptu

Opravdu dlouhé roky uživatelé volali po další generaci iPhonu SE, přičemž měli jasné požadavky, jak by měl vypadat. Nejčastěji se hovořilo o velikosti shodné s původním iPhonem SE (5s), ovšem za použití bezrámečkového displeje. Apple uživatele nevyslyšel a přišel s druhou generací, která by jako z oka vypadla iPhonu 8. Apple v podstatě přání uživatelů splnil až s iPhonem 12 mini, který ovšem příliš na dračku nejde. Už nyní se objevují spekulace o iPhonu SE 3. generace a zajímavý koncept v tomto ohledu přináší Apple Lab.

V galerii na boku odstavce můžete vidět velikostně iPhone 8, jenž má ovšem displej téměř přes celou přední stranu. Viditelný je pak průstřel na selfie kameru v horní části obrazovky. Ani zde se dle popisu nepočítá s Face ID, a to kvůli nákladnosti. Měl by zde být Touch ID, a to v hlavním tlačítku, tedy jako u iPadu Air 4. generace. Reproduktor by se pak přemístil na horní okraj šasi. Tak či onak, jedná se pouze o uživatelský koncept vytvořený na základě domněnek a spekulací. IPhone SE 3.generace by měl spatřit světlo světa v roce 2023. Jak by se vám takový iPhone zamlouval?