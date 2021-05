Unboxing a iPad Pro 12,9″ M1 v podání LsA

Apple začal v pátek prodávat svůj historicky nejvýkonnější a nejlepší iPad. Jedná se o iPad Pro s 12,9″ XDR displejem, v jehož nitru tepe křemíkové srdce v podobě procesoru M1. Je to vůbec poprvé, kdy se procesor M1 dostává do zařízení s iOS. Nám dorazila tato hračka do redakce abychom ji pečlivě porovnali s předchozí generací, podívali se co vše dokáže a zda je XDR displej skutečně stejný, jako ten původní XDR PRo Display od Applu, který mám na stole už řadu měsíců. Než se pustíme do samotného recenzování a hodnocení, pojďme si vše nejprve rozbalit a podívat se, co se skrývá v balení iPad Pro 12,9″ s M1 procesorem.

Pokud jste čekali, že se stejně jako v případě displeje a procesoru bude konat revoluce i v případě balení, pak vás musím zklamat. Jak vidíte v následující fotogalerii, bohužel Apple i tentokrát přidal k iPadu pouze 20W nabíjecí adaptér a metrový USB-C/USB-C kabel. Nechybí samozřejmě ani patřičná literatura v podobě prohlášení o shodě a návodu, ovšem tím veškerá legrace končí.

Poprvé ve svém životě jsem se však setkal s tím, že mi zcela nový produkt dorazil se špínou kolem jedné z čoček fotoaparátu. Jednalo se sice o věc, kterou stačilo přetřít hadříkem a byla pryč, ale otázka je, zda je to něco co chcete řešit u produktu za čtyřicet tisíc korun. Osobně jsme se s ničím podobným u Applu nikdy nesetkal a dost mě to překvapilo.