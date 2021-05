Sleva (nejen) pro hokejové fanoušky: Robotické vysavače iRobot se slevou 15 %

Komerční sdělení: Je tu nový týden a s ním i nová sleva pro vás u našeho partnera Mobil Pohotovost. I tentokrát spadla cena zlevněných produktů o velmi slušnou částku, díky čemuž pro vás bude zcela určitě velmi lákavý – tím spíš, když se jedná o topy model v rámci své cenové kategorie. Řeč je tentokrát o robotických vysavačích iRobot, které mohou nyní (nejen) hokejoví fanoušci získat se slevou 15 %.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Robotické vysavače iRobot patří mezi to nejlepší, co je v současnosti na trhu s robotickými vysavači v nabídce. Pochlubit se totiž mohou jak vynikající schopností vysávat, tak i velmi propracovanou mobilní aplikací, která je umožňuje uživatelům nastavit přesně tak, jak potřebují a jak jim vyhovuje. Díky tomu jsou naprosto perfektními společníky do každé domácnosti – nebo minimálně do těch, ve kterých nikoho nebaví uklízet podlaha.

Na veškeré produkty iRobot nyní získáte se slevovým kódem DOTOHO2021 na Mobil Pohotovosti slevu 15 %.

