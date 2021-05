Proč nový ovladač k Apple TV nedostal čip U1

Ještě v době, kdy budoucí Apple TV 4K nebyla skutečností, ale pouze předmětem spekulací, se mluvilo o tom, že by její dálkový ovladač mohl být opatřen čipem U1. Ten může sloužit mimo jiné ke snazšímu nalezení daného zařízení v případě ztráty. Když byla ale nová Apple TV 4K skutečně nakonec představena na letošní jarní Apple Keynote, ukázalo se nakonec, že její ovladač tento čip postrádá. Mnozí uživatelé nechápali, proč Apple neusnadnil vyhledávání ovladače své nové Apple TV. Tim Twerdahl, viceprezident produktového marketingu pro domácnost a audio, vše vysvětlil ve svém nedávném rozhovoru pro MobileSyrup.

Twerdahl v interview mimo jiné uvedl, že spolupráce ovladače s nativní aplikací Najít nebyla v době jeho vývoje pro Apple prioritou. Odůvodnil to tím, že nový ovladač je o něco silnější než jeho předchůdce, a tudíž by se neměl tak snadno ztratit. Robustnější konstrukce má podle Twerdahla zabránit tomu, aby nový ovladač snadno zapadl například za gauč. Twerdahl ve zmíněném rozhovoru dále například uvedl, že Apple při navrhování ovladače pro svou novou Apple TV myslel na to, aby mohl uživatelům v jejich domovech nabídnout „bohatší zážitky“. Prohlásil také, že za dobu existence Apple TV došlo ke změnám nejen po stránce obsahu, ale také po stránce toho, jak uživatelé tento produkt vnímají. V některých případech například Apple TV slouží jako absolutní náhrada tradiční kabelové televize, což se odráží také na požadavcích, které uživatelé kladou na ovladač.

„Všimli jsme si, že vzhledem k tomu, že spousta lidí přechází na Apple TV jako na jedinou ‚televizní krabičku‘, je důležité mít jeden jediný ovladač, který zvládne vše potřebné,“ uvedl Twerdahl ve zmíněném rozhovoru, a dodal, že plno majitelů Apple TV je zvyklých na ovladače s pěti směrovými tlačítky. V Applu podle Twerdahlových slov věděli, že způsob ovládání, který nabízí předchozí generace ovladače k Apple TV, je v mnoha směrech skvělý, pro nezanedbatelnou část uživatelské základny je ale mnohem pohodlnější tradiční způsob. Apple svůj nový ovladač také zbavil gyroskopu a akcelerometru, takže již neslouží k ovládání her. Připadá vám nový ovladač k Apple TV lepší než jeho předchůdce?