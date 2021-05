Proč byste si měli co nejdříve nainstalovat macOS 11.4

Doby, kdy byl macOS označován za z hlediska bezpečnostních problémů prakticky bezchybný operační systém, jsou bohužel již dávno pryč. Svědčí o tom ostatně jeho tři poslední softwarové aktualizace, které byly zaměřeny mimo jiné právě na opravy velkých bezpečnostních přešlapů, které mohly ohrozit bezpečnost uživatele. Detaily ohledně toho posledního zveřejnil portál TechCrunch, který je získal přímo od Applu.

Fotogalerie macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Pokud otálíte s instalací včera vydaného macOS 11.4, doporučujeme jeho instalaci již déle neodkládat. Kromě pár novinek totiž přináší na Macy i opravu chyby, která mohla být využívána k tajnému pořizování snímků obrazovky hackery a v krajním případě i přístupu k disku počítače. Aby toho byl útočník schopen, bylo pro něj klíčové dostat do Macu své oběti malware XCSSET, který koloval po internetu coby součást projektů odstupných například na Githubu. Poměrně dobrou zprávou je nicméně to, že cílil primárně na vývojáře aplikací, jelikož se skrýval především v projektech Xcode. Poměrně zajímavé je pak to, že byl vytvořen v AppleScriptu, díky čemuž mohl v macOS běžet bez jakékoliv detekce.

Ačkoliv se jedná o problém, který může ovlivnit jen malé procento uživatelů, s jeho vyřešením instalací softwarové aktualizace byste otálet neměli. Podobné chyby totiž mohou být postupem času zneužity i jinou cestou, která by mohla být z uživatelského hlediska daleko nebezpečnější. Aktualizaci proto doporučujeme neodkládat – za klidné používání Macu to určitě stojí.