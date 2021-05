Netflix chystá vlastní herní službu

Dost bylo filmové a seriálové zábavy, je na čase vykročit novým směrem. Tak přesně tato vize nyní podle zpráv celé řady na sobě nezávislých médií v čele s The Information, Reuters či Axios honí v hlavách předních představitelů Netflixu. Ti měli totiž nedávno zahájit přípravy nové herní služby, kterou by rádi oživili svou stávající nabídku filmů a seriálů.

Přípravy herní služby Netflixu jsou zatím na úplném začátku, takže se od nynější vize může ještě velmi výrazně odklonit. Nynější plán je nicméně vytvořit balíček her zpřístupněný za předplatné, které by se ve své podstatě podobal službě Apple Arcade. Kde všude by byl hratelný sice v tuto chvíli není jasné, vzhledem k obří oblibě smartphonů se ale dá očekávat cílení na ně, tablety a počítače. Je však otázkou, zda bude Netflix schopen protlačit konkurenční službu Apple Arcade na Apple produkty, potažmo jí vytvořit alternativně tak, aby byla co nejlépe využitelná.

Co se týče obsahu herní služby, jednat by se mělo jak o hry na témata licencovaná Netflixem, tak i o hry nezávislých herních studií, jako je tomu právě u Apple Arcade. Vyloučit tedy nelze například další herní adaptace oblíbeného Zaklínače, který se sice již herního ztvárnění dočkal díky polskému studiu CD Projekt RED, avšak vzhledem k tomu, jak obrovský je svět Zaklínače by s vytvořením dalších her nebyl problém.

Jelikož jsou plány Netflixu a jejich realizace na úplném začátku, nedá se očekávat, že se jakéhokoliv zrealizování dočkáme v horizontu týdnů či měsíců. Ostatně, i zdroje výše zmíněných portálů tvrdí, že se oznámení “herního Netflixu” dočkáme nejdřív příští rok a to navíc jen v případě, že půjdou jeho přípravy přesně tak, jak bude společnost chtít. Čekání tedy může být ještě mnohem delší.