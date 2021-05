Kde se ubytovat: 5 nejlepších aplikací, které vám pomohou

Kde se ubytovat je termín, který je vyhledávaný dnes a denně, primárně však v létě. Vzhledem k tomu, že se léto pomalu blíží, a navíc k tomu ustupuje i pandemie koronaviru, tak lidé budou vyhledávat ubytovací aplikace o to více. Podle aktuální situace to vypadá, že bychom již během pár týdnů či měsíců mohli odcestovat kamkoliv do zahraničí na dovolenou, na což se většina z nás rozhodně těší. K uklidnění a zlepšení celé situace navíc pomáhá také očkování, které je vykonáváno prakticky po celém světě. V tomto článku se společně podíváme na 5 nejlepších ubytovacích aplikací, které by neměly chybět v iPhonu každého cestovatele.

Booking.com

Když do Googlu zadáte jakýkoliv termín, který je spojený s vyhledáváním ubytování, tak se vám na předních příčkách objeví stránka Booking.com. Abyste však mohli ubytování jednoduše vyhledávat i přímo na vašem iPhonu či iPadu, tak si můžete stáhnout stejnojmennou aplikaci. V rámci Booking.com si můžete vyhledat hotely, penziony a apartmány v rámci celého světa. Ať už se rozhodnete odcestovat kamkoliv, tak společně s aplikací Booking.com si můžete být více než jistí, že pod širým nebem spát nebudete (ne, že by to bylo něco špatného). Součástí jednotlivých záznamů jsou samozřejmě také uživatelské recenze, podle kterých lze ubytování vybrat také. Nechybí všemožné filtry a možnosti seřazení.

Aplikaci Booking.com stáhnete zde

Airbnb

Druhou velmi oblíbenou aplikací, kterou lze využít pro vyhledání ubytování, je Airbnb. Pravdou ale je, že se tato aplikace od výše zmíněného Booking.com liší. V rámci Airbnb totiž nabízí ubytování mimo jiné také samotní lidé. To se hodí především tehdy, pokud vám je víceméně jedno, kde přes noc budete spát, popřípadě pokud hledáte opravdu extrémně levné ubytování. Pronajmout si často můžete klidně pouze jediný pokoj v celém domě, na druhou stranu zde ale samozřejmě najdete i drahé ubytování. Proces rezervace a platby za ubytování se provádí přímo v rámci aplikace, nemusíte tedy nic dalšího řešit a ihned se spojíte s majitelem nemovitosti. Berte však na vědomí, že někteří vlastníci různých nemovitostí nemusí být úplně vlídní a mohou vás klidně na první pohled odsoudit. Jiný kraj, jiný mrav. Bez Airbnb se však při cestování prakticky neobejdete.

Aplikaci Airbnb stáhnete zde

Tripadvisor

Tripadvisor se primárně snaží o to, aby vám co možná nejvíce zjednodušil celý proces zařizování dovolené. Kromě různých tipů pro výlety si v rámci této aplikace můžete také zarezervovat ubytování. Svým způsobem se tedy dá říct, že celou dovolenou zvládnete naplánovat i zrealizovat pouze přes Tripadvisor. Ať už tedy chcete zjistit, jaké jsou v okolí k dispozici aktivity, kde se můžete dobře najíst, anebo kde budete dneska spát, tak sáhněte po Tripadvisoru. Tuto aplikaci používá snad každý cestovatel – přesně proto je tak oblíbená. Tripadvisor vám dále umožní zobrazit si výhodné nabídky ubytování, a to z více než 200 bookingových stránek. Tato aplikace dále počítá i s momentálními omezeními, která jsou způsobená onemocněním COVID-19. Jediným problémem pro někoho může být, že je většina obsahu v angličtině. Jaký cestovatel však neumí anglicky.

Aplikaci Tripadvisor stáhnete zde

Trivago

Hledáte jednoduchý srovnávač cen ubytování v hotelech po celém světě? Pokud ano, tak se vám bude líbit aplikace Trivago. V rámci této aplikace si můžete jednoduše nechat srovnat ceny různých ubytování. Při vyhodnocování ceny zvládne Trivago prolustrovat několik stovek různých bookingových stránek, díky čemuž si můžete být stoprocentně jistí, že získáte tu nejvýhodnější nabídku. Do vyhledávání v aplikaci pouze stačí zadat, ve které lokalitě chcete ubytování vyhledat, společně s datem příjezdu a odjezdu, a je hotovo. Trivago vám během chvilky zobrazí nejvýhodnější ubytování v hotelech. V databázi aplikace se nachází více než milion různých hotelů, tudíž ubytování najdete opravdu vždycky. Berte však v potaz, že Trivago pracuje jen s hotely, které jsou vždy dražší – nehodí se tak pro lowcost cestování.

Aplikace Trivago stáhnete zde

HotelTonight

Jak už to tak bývá ve zvyku, tak ubytování v hotelu či apartmánu je vždy dražší, než když si pronajmete nějakou nemovitost od soukromníka. I ceny ubytování v hotelech však dokáží spadnout na naprosté minimum. Abyste tyto nejnižší ceny mohli vyhledat, tak k tomu budete potřebovat aplikaci HotelTonight. Tato aplikace je doslova stvořená k vyhledávání ubytování večer na poslední chvíli. Některé hotely jsou totiž ve večerních hodinách schopné výrazně snížit cenu ubytování, a to jen kvůli tomu, aby došlo k naplnění kapacity. Pokud tedy někdy v budoucnu budete na poslední chvíli hledat levné ubytování, tak si na aplikaci HotelTonight vzpomeňte – možná díky ní získáte luxusní ubytování za cenu toho obyčejného.

Aplikaci HotelTonight stáhnete zde