Jeden z nejlepších leakerů prozradil, zda se na WWDC představí nové MacBooky Pro

Od úvodní konference letošní vývojářské konference WWDC dělí svět již méně než dva týdny, což znamená jediné – intenzita úniků nejrůznějších informací sílí. Dnes v noci se o to ostatně postaral i jeden z nejlepších a nejuznávanějších leakerů současnosti Jon Prosser. Ten na svém Twitteru totiž potvrdil, že se na WWDC dočkáme odhalení nových MacBooků Pro a to i přesto, že se jedná primárně o softwarovou událost.

Je otázkou, jak vlastně budou nové MacBooky nakonec vybaveny. Dlouhé měsíce se totiž bralo za hotovou věc to, že dostanou stejně jako nové 12,9” iPady Pro či Pro Display XDR panely s mini LED podsvícením, které by jim zajistily výrazně kvalitnější zobrazovací schopnosti. Nic takového se ale nakonec zřejmě konat nebude, jelikož jsou tyto displeje velmi komplikované na výrobu a dodavatelé Applu jich nevyrábí dostatečné množství ani pro současné produkty, natož pro produkty nové. Dá se proto předpokládat, že se novinky představí se stejnými displeji jako jejich předešlé generace.

Zato portová výbava by měla být jiná káva. Apple má totiž po letech opustit svou vizi prosazující jen a pouze USB-C/Thunderbolt a navrátit se ke kořenům – konkrétně pak k HDMI portu, čtečce SD karet a novému MagSafe nabíjecímu konektoru, který by měl vycházet z jeho předchůdce, kterého Apple využíval ještě v roce 2017 u svých MacBooků Air. Co se pak týče čipu, novinky by měly do vínku dostat M1X z rodiny Apple Silicon s 10jádrovým CPU a 16 až 32jádrovým GPU. Jednat by se tedy mělo z hlediska výkonu o extrémně zajímavé stroje, které však nebudou svou cenovkou pro každého. V případě 14” varianty se totiž bude jednat samozřejmě o vyšší konfiguraci menšího modelu, kvůli čemuž bude cenově začínat odhadem zhruba kolem 50 tisíc korun, za 16” by si pak mohl Apple říci klidně i 70 tisíc korun, jak tomu bylo u jeho předchůdce.