MacBooky zřejmě již brzy přijdou o jednu ze svých nejikoničtějších věcí

Po usmrcení svítícího jablka na víku MacBooků se u nich Apple podle informací několika na sobě nezávislých leakerů chystá zabít i další ikonický prvek. Řeč je konkrétně o názvu daného modelu pod displejem, který se na laptopech z dílny Applu objevuje již mnoho let.

Název modelu zmizí nejprve u letošních MacBooků Pro, které by se měly dočkat většího displeje, jenž si právě tento krok vyžádá. V příštím roce se pak dá očekávat, že Apple použije totéž i u MacBooků Air a držet se toho bude v budoucnu u všech svých strojů. Ty tak bude kvůli tomu pro neznalé jablíčkáře o něco složitější identifikovat, což však vzhledem k nasazení většího displeje do zhruba stejného těla Applu kdekdo odpustí.

Další zajímavou informací je pak to, že nové MacBooky Pro dostanou čipy označované jako M1X a nikoliv M2. Druhé zmiňované si má totiž kalifornský gigant šetřit až na příští rok pro MacBook Air. Dá se proto předpokládat, že řada X čipů rodiny Apple Silicon bude vždy výrazně výkonnější než řada označená pouhým číslem – minimálně tedy v některých ohledech jako je například grafický výkon a tak podobně. Přesně takto to ostatně Apple dělal třeba i u svých mobilních čipů A, které právě do “x-kové” verze s důrazem na grafiku vylepšoval pro iPady. Co se pak týče termínu představení nových MacBooků Pro, stát se tak může už na WWDC, potažmo na podzim.