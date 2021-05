Dokážete přežít v nukleární apokalypse? Na iOS míří 60 Seconds! Reatomized

Původní 60 Seconds! od vývojářů že studia Robot Gentleman dorazilo na velké platformy již v roce 2015. Originální hra nabídla kreativní přístup k roguelike žánru. Zhostili jste se v ní role hlavy rodiny, která se musí schovat před jadernou katastrofou v USA padesátých let minulého století. Předtím než jste se dostali do atomového krytu, jste dostali šedesát vteřin na to, abyste ve svém domě posbírali suroviny a nejlépe i všechny členy své rodiny. Jednoduchý koncept se pak proměnil ve strategickou záležitost, kdy musíte v samotném bunkru pečlivě rozdělovat příděly jídla a vody a řešit náhodné události. Hra slavila takový úspěch, že trvalo pouze rok, než se dostala i na mobilní zařízení. Nyní studio na iOS vydalo i vylepšenou verzi s přídomkem Reatomized.

Upravená verze hry nebyla znovu sestavena atom po atomu, jak se vás snaží svým názvem přesvědčit. 60 Seconds! v ní zůstává tou stejnou, kvalitní hrou. Vývojáři však upravili vizuál – grafiku převedli do vysokého rozlišení, a to jak trojrozměrné modely, tak dvourozměrné obrazovky. K tomu se navíc přidávají nové herní události a zcela nový mód Survival Challenges. Ten sestává z množství samostatných výzev s krátkou příběhovou linkou, které opravdu prověří vaší schopnost přežít v nukleární apokalypse. 60 Seconds! Reatomized si můžete už nyní na App Storu pořídit za 99 korun.