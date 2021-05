Podívejte se na parádní koncept iPodu Max

Letos uplyne 20 let od představení prvního iPodu. Ačkoli neexistují žádné spolehlivé informace o tom, že by se chystal nový model tohoto zařízení, kolegové z 9to5mac se rozhodli ukázat zajímavý koncept nesoucí název iPod Max, jenž by měl být parťákem pro sluchátka AirPods Max. Koncept vznikl na popud nedávno oznámenému Lossless režimu, kdy bude uživatelům díky Apple HiFi přehrávána bezztrátová muzika. To v konceptu předpokládá rovněž novou generaci AirPods Max s 3,5mm jackem. Koncept ale jde dál a hovoří o AirPlay 3 a novém kodeku, díky kterým by šlo Lossless režimu téměř dosáhnout i za použití Bluetooth. Jen připomeňme například kodek LDAC od Sony podporující 990 kbps, zatímco Apple používá AAC 256 kbps. Vše je ovšem pouze konceptem. Jak by se vám takový iPod líbil?

