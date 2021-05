Dvoufázové ověření Instagramu bude možné i přes WhatsApp

Využíváte-li ke komunikaci oblíbený komunikátor WhatsApp a zároveň jste aktivní na Instagramu, následující řádky vás zřejmě zaujmou. Provozovatel těchto služeb, společnost Facebook, totiž plánuje jejich další propojení, které by mělo uživatelům usnadnit jejich využívání. Tentokrát přijde řada na ověřovací mechanismus účtu na Instagram.

Pokud máte v současnosti u Instagramu nastavené dvoufázové ověření (2FA), ověřovací kód je vám zaslán skrze textovou zprávu. To chce ale do budoucna Facebook změnit, respektive upravit tak, aby bylo možné kód pro Instagram získat i přes WhatsApp, který se těší mezi uživateli velké oblibě a mnohými je i výrazně upřednostňován před klasickými textovými zprávami. Využití této možnosti bude extrémně jednoduché – stačit zkrátka bude jen to, aby uživatel při dvoufázové autentizaci zvolil při dotazu na doručení kódu svůj WhatsApp a bude hotovo. Nasazení této novinky nicméně neznamená, že již budou klasické textové zprávy k ověření nevyužitelné.

Kdy přesně se novinky u Instagramu ve 2FA dočkáme není v tuto chvíli bohužel zcela jasné, protože jí Facebook zatím intenzivně testuje. Nicméně vzhledem k tomu, jak dlouho mu trvá zpravidla testování jeho novinek pro služby se dá očekávat, že nás od nasazení této vychytávky dělí ještě pěkných pár měsíců.