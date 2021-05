Hokej online: Kde sledovat veškeré zápasy MS

Hokej online zkrátka táhne. Ostatně, aby taky ne, když v pátek po roční anabázi odstartovalo mužské mistrovství světa v něm – konkrétně pak v lotyšské Rize. Pokud byste si tedy chtěli tento hokejový svátek co nejvíce vychutnat i vy a to se vším všudy, v následujících řádících vám poradíme, kde jej sledovat.

iVysílání

Největší hlad je vždy bezesporu po živých videopřenosech, které u nás zprostředkovává Česká televize. Ta i letos vypravil do Lotyšska početný tým, kterým pokryje prakticky veškeré zápasy, takže se můžete spolehnout na to, že vám opravdu nich neunikne. Pokud si tedy potrpíte na živé přenosy, nemělo by vám iVysílání v prohlížeči rozhodně chybět. Díky němu totiž můžete sledovat na jednotlivých kanálech všechna souběžně hraná utkání.

iVysílání naleznete zde

ČT Sport

Zatímco předchozí tip je primárně na sledování videa, ČT Sport vám k videu nabídne i zásobu článků, díky kterým se můžete o hráčích či jednotlivých týmech dozvědět spousty zajímavostí. Nechybí tu samozřejmě jak sumariace jednotlivých zápasů, tak i pozápasové rozhovory či předzápasové rozbory taktiky a sestav. Web ČT Sport je zkrátka jakýmsi komplexním průvodcem každého sportovního fanouška a neměla by též v jeho prohlížeči chybět.

ČT Sport naleznete zde