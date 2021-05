Certifikát očkování: Kdy a jak jej získat?

Certifikát za očkování proti COVID-19 se začíná stávat v České republice naprosto nepostradatelnou vstupenkou do běžného života. Prokazovat se skrze něj totiž můžeme třeba ve službách, na restauračních zahrádkách či obecně na místě, kde platí zvýšená bezpečností opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. A právě očkování je nejjednodušší cestou, jak si pomyslné přivřené dveře k normálnímu životu otevřít. Jak certifikát za něj získat?

Odpověď na tuto otázku je extrémně jednoduchá. Certifikát byste totiž měli dostat automaticky po obdržení druhé dávky očkování na místě, kde vám bude aplikována. Pokud tomu tak není, na příslušné místo je potřeba se obrátit a to buď telefonicky či emailem a dořešit s ním zpětné zaslání certifikátu. Nebojte, v databázi státu uvedení jste, takže nehrozí, že byste na svůj certifikát neměli nárok, jelikož by si stát myslel, že ještě naočkovaní nejste. Jeho neobdržení bývá zpravidla zapříčiněno chybou daného očkovacího místa.

V současnosti jsou tyto certifikáty vydávány v papírové podobě, ale postupem času by měly být k dispozici i v pohodě elektronické, díky čemuž je půjde nahrát například do telefonu. Prokázání se jimi kdekoliv a kdykoliv tak bude o to jednodušší.