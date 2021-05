YouTube mění podmínky: reklamy budou u všech videí, bez ohledu na přání autora!

Společnost YouTube začala svým uživatelům postupně rozesílat emaily se změnou smluvních podmínek a jak se zdá, problém to bude zejména pro uživatele, nikoli pro autory. YouTube totiž uvedl, zcela nový bod práva na monetizaci neboli zpeněžení obsahu, který se nově týká každého jednoho videa, které nahrajete na YouTube. Konkrétně tento bod říká: „YouTube má právo zpeněžit veškerý obsah na platformě a u videí z kanálů, které nejsou členy Partnerského programu YouTube, se mohou zobrazovat reklamy.“

Doposud přitom rozhodoval autor videa o tom, zda bude zpeněženo a zda do něj vloží reklamu. Menší tvůrci dokonce ani reklamu do svých videí vložit nemohli, dokud se nestali partnery YouTube a nezískali právo na monetizaci svého obsahu. Nově tak může YouTube vložit reklamu do každého nově nahraného videa na YouTube bez toho, aniž by bylo rozhodující, co si přeje samotný autor. Pokud jste tak platformu používali například pro nahrání videa z dovolené, které jste chtěli ukázat pár kamarádům pouze pomocí přímého linku, asi vás ani ve snu nenapadlo jim ukazovat u takového videa reklamu, pravděpodobně jste na to ani neměli právo, protože jste neměli možnost monetizace. Nově se však budou mít možnost na reklamu podívat i lidé, kteří zhlédnou vaše video z dovolené. Vtipné na tom je navíc to, že zatím co ve videu se objeví reklama, vy z ní nebudete mít ani korunu, pokud nejste partnerem YouTube a nemáte právo na monetizaci videa.

Mezi další podmínky, které začínají platit 1. června 2021, tedy již za 9 dní patří například Omezení rozpoznávání obličejů: „Ve smluvních podmínkách už je uvedeno, že nemůžete shromažďovat žádné informace, které mohou identifikovat určitou osobu bez jejího svolení. Toto ustanovení se vždy implicitně týkalo i informací o rozpoznaných obličejích, ale v nových podmínkách je tato skutečnost přímo uvedena.“ nebo fakt, že tvůrcům v USA bude YouTube vyplácet již zdaněné odměny: „U autorů, kteří mají nárok na platby tržeb, budou tyto platby považovány za autorské poplatky, co se týče zdanění ve Spojených státech, a společnost Google bude z těchto plateb provádět srážku daně, pokud to stanoví zákon.“

Veškeré změny smluvních podmínek si můžete přečíst přímo zde. Jak se zdá, tak chce YouTube, potažmo společnost Google a jejich nadřazený konglomerát Alphabet využít veškerého obsahu k tomu, aby z něj měl nějakou tu korunu navíc. Pro autory se prakticky nic nemění, ovšem běžní uživatelé, respektive konzumenti obsahu se musí připravit na to, že buď budou sledovat reklamu i ve videích z kamarádovy dovolené nebo přejdou na placené YouTube Premium, kde se reklamy neukazují.