HomePody (mini) se nakonec podpory Apple Music HiFi dočkají

Zápletka okolo podpory Apple Music HiFi na audio produktech z dílny Applu má další zajímavé pokračování. Poté, co kalifornský gigant službu na začátku tohoto týdne oznámil s tím, že lossless režim na AirPods ani HomePody nedorazí totiž nyní zveřejnil dokument, ve kterém je zase vše jinak – tedy minimálně u HomePodů.

Nový podpůrný dokument objevený portále MacRumors potvrzuje, že má Apple v plánu v některé u budoucích aktualizací operačního systému pro HomePody přidat pro Apple Musi HiFi podporu, konkrétně pak pro režim Lossless. Audiofilové lačnící po Hi-Res Lossless tedy budou muset i nadále sáhnout po externích zařízeních ve formě převodníků a tak podobně. Jak přesně dostane Apple na HomePody Lossless režim sice dokument neodhaluje, podle zahraničních odborníků by to však mělo jít přes AirPlay 2. To ostatně potvrdil i leaker Jon Prosser s tím, že kromě AirPlay 2 by mohl Apple vytvořit i zcela nové softwarové řešení určené jen pro své produkty, které by jim bezztrátový režim umožnilo přehrávat.

A co AirPods?

Pokud vám při čtení předešlých řádků svitla naděje na to, že si Lossless režim u Apple Music užijete díky některé z budoucích aktualizací firmware i u AIrPods, musíme vás zklamat. Bezdrátově totiž tento režim do sluchátek nedostanete a ani pomocí kabelu Lightning – 3,5mm jack, který lze využít k propojení AirPods Max se zdrojem zařízení, to nebude zcela ideální řešení. Dle slov Applu se sice kvalita přehrávaného zvuku přes AirPods Max při kabelovém propojení Lossless režimu velmi přiblíží, zcela bezztrátová však přesto nebude. Jak výrazné tyto ztráty budou nicméně Apple opět v dokumentu neprozradil.