5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte levněji (21. 5. 2021 – 23. 5. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Balerína

Pokud byste se o tomto víkendu chtěli dojmout u animovaného snímku, určeného mladším divákům, můžete sáhnout po Blarině. Snímek vypráví příběh mladé osiřelé Félicie, jejíž největší láskou je tanec. S pomocí kamaráda Victora se Félicii povede utéct ze sirotčince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých setkání.

129,- zakoupení

Čeština

Film Balerína pořídíte zde.

Bean: Největší filmová katastrofa

Ve filmu Bean: Největší filmová katastrofa se setkáváme s výtečným Rowanem Atkinsem v roli nezapomenutelného Mr. Beana. Ten pracuje jako kustod v Královské národní galerii, správní rada se jej ale chce zbavit, proto ho vyšle do Spojených států jako experta, který má vypomáhat kolegům z Griersonovy galerie s přípravou velkolepé vernisáže. Následkem shody neuvěřitelných náhod se Bean ocitá v domácnosti kurátora Griersonovy galerie – ta pravá katastrofa ale všechny ještě teprve čeká.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Bean: Největší filmová katastrofa pořídíte zde.

Monty Pythonův smysl života

Tento víkend si můžete na iTunes zakoupit nebo vypůjčit jednu z největších montypythonovských klasik – snímek The Meaning of Life. Smysl života vám v něm vysvětlí oblíbená parta ve složení John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Eric Idle, Terry Gilliam a Michael Palin. Těšit se můžete na nálož skečů, které si rozhodně nebudou brát servítky, a nebudou šetřit vaše bránice, nervy, a v některých případech ani žaludek.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Monty Pythonův smysl života pořídíte zde.

Seznamte se, Joe Black

Tento víkend si na iTunes můžete také vypůjčit nebo zakoupit oblíbený romantický snímek Seznamte se, Joe Black s Bradem Pittem v hlavní roli. Tiskový magnát Bill Parrish si krátce před svými pětašedesátými narozeninami uvědomí, že k němu již promlouvá samotná Smrt. Jeho starší dcera, která svém otci připravuje velkolepou oslavu, se seznámí se sympatickým mladým muže, který ale brzy umírá při tragické nehodě. Když večer Billa do rodinné večeře vyruší návštěva, Billovi dochází, že je to Smrt, která na sebe vzala podobu zesnulého mladého muže a chce poznat, jak to mezi lidmi chodí.

59,- vypůjčení, 149,- zakoupení

Angličtina

Film Seznamte se, Joe Black pořídíte zde.