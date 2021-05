Prvním šťastlivcům už dorazily nové Apple TV 4K (2021). Co na ně říkají?

Zas a znova. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat letošní situace ohledně nových Apple produktů se startem prodejů naplánovaným na pátek 21. května. Poté, co některým zákazníkům dorazily dříve iPady a iMacy se totiž totéž stalo před pár hodinami i u poslední novinky – tedy Apple TV 4K (2021). Jak jí její šťastný majitel hodnotí?

První dojmy předčasného majitele nové Apple TV nejsou bohužel příliš vypovídající. Jedná se totiž o jeho první Apple TV, kvůli čemuž tak není schopen například její rychlost při spouštění aplikací či obraz porovnat s předešlými generacemi a zejména pak tou představenou v roce 2017. Svůj laický pohled nicméně přesto sdělil. Vše dle jeho slov běží velmi hladce a svižně a to i proti systému Android TV v jeho televizi Sony. Co se pak týče ovladače, ovládání pomocí trackpadu v “iPodovském” kolečku je snadné, avšak funkce Rotate Search (tedy vyhledávání rotací prstu po obvodu kolečka) uživateli prý nefunguje nebo minimálně nepochopil, jak jí používat a snaží se jí tedy používat špatně.

Co se týče tlačítek v hliníkovém těle, ty dle jeho slov působí na první pohled i pohmat trochu vachrlatě, ale přesto je nelze označit za nepevná. Zda v těle ovladače drží hůř než u původního Siri Remote však budou muset odhalit až jeho první testy uživateli, kteří se již s Apple TV dříve setkali stejně jako například to, jak se s ním (ne)hraje. Novinka totiž postrádá akcelerometr a gyroskop, kvůli čemuž by měla být ke hraní takřka nevyužitelná. Ale kdo ví, třeba jí Apple naučil vychytávky, které hraní přes ní na nějaké fajn míře přesto umožní.