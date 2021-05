iPadOS 15 se ukazuje na prvním velkém konceptu

Už přibližně za měsíc bychom mohli znát novinky ohledně chystaných operačních systémů pro jablečná zařízení. Nemá cenu dlouze mluvit o tom, že hlavní hvězdou večera bude iOS 15. Velké množství uživatelů zajímá i velmi „mladý“ iPadOS 15. I na tomto systému je v očích uživatelů stále co zlepšovat. Jak se WWDC blíží, stále častěji můžeme pozorovat všemožné uživatelské koncepty, které se nám snaží ukázat, jak by si systém představovali sami uživatelé. V níže umístěném konceptu můžete vidět Knihovnu aplikací, možnost mít na iPadu více účtů či přepracované Ovládací centrum. Jak se vám koncept líbí a co byste si u iPadOS 15 představovali vy?